الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا يعربون عن أسفهم للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران

أعرب كل من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في بيان لهم اليوم الاثنين عن أسفهم للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وجاء في البيان أنهم سيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي‭ ‬ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران، وذلك وفقا لـ"رويترز".

وأضاف البيان: "هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

من جهته أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرضه دفعة ثانية من العقوبات على إيران ودخولها حيز التنفيذ الاثنين، مستهدفة قطاع النفط والبنوك.

وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع "تويتر": "قرار الرئيس ترامب الشجاع هو تغيير في الواقع الذي انتظره الشرق الأوسط"، وتابع "في ضربة واحدة، فإن أمريكا تلحق ضررا بالغا بقواعد إيران في سورية ولبنان وغزة والعراق واليمن. الرئيس ترامب، لقد فعلتها مرة أخرى، شكرا لك".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، وهي تستهدف شل القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين ومعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران في هذين المجالين.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الأممي مع إيران، معتبرا أن هذه الصفقة لا تضمن على الإطلاق عدم حصول السلطات الإيرانية على السلاح النووي.

وفي 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.