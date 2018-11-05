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أوروبا تلتزم بالاتفاق "النووي" مع ايران.. وليبرمان يشكر ترامب

أوروبا تلتزم بالاتفاق "النووي" مع ايران.. وليبرمان يشكر ترامب
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