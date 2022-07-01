أوروبا على موعد مع مستويات كورونا مرتفعة هذا الصيف

توقعت منظمة الصحة العالمية ان يسجل فيروس كورونا انتشارا بمستويات مرتفعة في قارة أوروبا خلال الصيف، محذرة من أن الفيروس مستمر في ولا يزال فتاكا.

وقال هانز كلوغ، مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية ان الفيروس سينتشر في أوروبا "بمستويات عالية خلال الصيف"، وذلك جراء قيام الدول في جميع أنحاء القارة برفع الإجراءات الاجتماعية التي كانت مفروضة للحد من انتشاره.

وحذر كلوغ من ان "الفيروس لن يختفي لمجرد توقف الدول عن مراقبته. لا يزال يصيب الأفراد ويستمر في التحول ولا يزال فتاكا".

واقترب عدد الحالات في الدول الخمسين من منطقة أوروبا التابعة لمنظمة الصحة العالمية من 500 الف يوميًا هذا الأسبوع جراء المتحور الفرعي "أوميكرون بي آي 5"، بعدما كان نحو 150 ألفا يوميًا نهاية أيار/مايو، وفقًا للبيانات العامة للمنظمة.

ويبقى عدد الوفيات حاليًا عند مستوى منخفض بنحو 500 أي المستوى الذي سجله في صيف 2020، وذلك بعد تسجيل نحو أربعة إلى خمسة آلاف حالة وفاة يوميًا خلال قسم كبير من الشتاء.

وتسجل جميع الدول الأوروبية تقريبًا ارتفاعا في عدد الحالات مع رصد أكبر عدد إصابات في البرتغال ولوكسمبورغ وفرنسا واليونان وقبرص وألمانيا والنمسا.

وعبر كلوغ عن أمله في "أن تؤدي برامج التطعيم المكثفة التي طبقتها معظم الدول الأعضاء بالإضافة إلى الإصابات السابقة إلى تجنب أخطر العواقب التي رأيناها سابقًا مع تفشي الجائحة". وأضاف "مع ذلك ما زالت توصياتنا سارية".

ووجهت منظمة الصحة العالمية دعوة الى الأوروبيين من اجل الاستمرار في عزل أنفسهم إذا ظهرت عليهم أعراض تنفسية والتأكد من تجديد لقاحاتهم ووضع كمامات في الأماكن المكتظة.

وقال كلوغ "علينا أن نستمر في تعقب الفيروس لأن عكس ذلك سيعرضنا أكثر وأكثر لجهل طرق انتقاله وتحوره".

كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز مستوى التلقيح لديها. وأوضح "سيؤمن ذلك مناعة عالية بين السكان، والخيارات التي يتم اتخاذها لتقليل المخاطر على المسنين أساسية لمنع تسجيل وفيات إضافية هذا الصيف".