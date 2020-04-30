أوروبا لا تزال في قبضة كورونا ودول عربية تواصل تسجيل مزيد من الضحايا

القارة الاوروبية لا تزال "في قبضة" جائحة فيروس كورونا، بحسب تأكيد منظمة الصحة، حتى مع تخفيف حوالي ثلاثة أرباع دول القارة للإجراءات التقييدية، فيما يتواصل تسجيل مزيد من الضحايا في المنطقة العربية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس أن أوروبا لا تزال في قبضة الوباء، على الرغم من تراجع معدل الإصابات في عدد من الدول لا سيما إسبانيا.

وحذر رئيس مكتب المنظمة العالمية في أوروبا، الدكتور هانس كلوغ، من أن القارة لا تزال "في قبضة" جائحة فيروس كورونا حتى مع تخفيف حوالي ثلاثة أرباع دول القارة للإجراءات التقييدية.

كما أكد أن الفضل في انخفاض الإصابات في القارة يعود إلى تدابير التباعد الاجتماعي، مضيفا: "يجب علينا مراقبة هذا التطور الإيجابي بعناية".

إلى ذلك، نبه إلى أن إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا لا تزال لديها أعداد كبيرة من الحالات، مشيراً إلى زيادة الحالات في بيلاروسيا وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا.

"فيروس لا يرحم"

وأضاف "هذا الفيروس لا يرحم. يجب أن نظل يقظين ومثابرين وصبورين، كما يجب أن نكون مستعدين لتكثيف الإجراءات عند الحاجة".

كما أوضح قائلا "كوفيد-19 لن يختفي في أي وقت قريب". وتابع "المنطقة الأوروبية تمثل 46 بالمائة من الحالات المصابة و63 بالمائة من الوفيات على مستوى العالم. فالمنطقة لا تزال في قبضة هذا الوباء تماما".

يذكر أنه من بين 44 دولة في منطقة منظمة الصحة العالمية في أوروبا التي فرضت قيودا محلية، بدأت 21 دولة بالفعل في تخفيف هذه التدابير وتعتزم 11 أخرى القيام بذلك في الأيام القادمة، حسبما أكد كلوغ.

وكانت منظمة الصحة أكدت أكثر من مرة أن الفيروس المستجد قد يبقى لفترة طويلة. والاثنين جدد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، التأكيد أن وباء كورونا لم يزل أمام نهايته وقت طويل.

كما اعتبر في حينه أنه "كان على العالم الاستماع" إلى المنظمة التي حذرت من الفيروس المستجد منذ نهاية كانون الثاني/يناير، مشدداً على أن السلطات الصحية العالمية لا يمكنها إجبار الدول على تنفيذ توصياتها.

إلى ذلك، أكد الأسبوع الماضي أن غالبية الدول لا تزال في المراحل الأولى من التصدي لكورونا، معتبراً أن غالبية سكان العالم عرضة للإصابة بكوفيد-19.

كما نبه لاستمرار المرض لفترة طويلة، قائلاً "لا يخطئن أحد، أمامنا طريق طويل، هذا الفيروس سيكون معنا لفترة طويلة".

ضحايا في الدول العربية

الى ذلك، ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في ست دول عربية الخميس، عقب تسجيل وفيات وإصابات وفق إحصاءات رسمية.

وكالة أنباء الإمارات أفادت أن وزارة الصحة سجلت 7 وفيات بالفيروس و552 إصابة، بعد إجرائها فحوصات لأكثر من 27 ألف شخص.

وأضافت أن 100 حالة تماثلت للشفاء.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 12 ألفا و481، منها 105 وفيات، وألفان و429 حالة شفاء، بحسب المصدر نفسه.

من جانبها، سجلت وزارة الصحة الكويتية حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 26، إلى جانب 284 إصابة ترفع العدد إلى أربعة آلاف و24.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن ألفين و459 مصابا يتلقون الرعاية الطبية حاليا، 66 منهم في العناية المركزة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة عبر “تويتر”، تسجيل 116 إصابة بكورونا، إلى جانب تعافي 40.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 3 آلاف و37، منها 8 وفيات وألف و495 حالة تعاف.

في السياق، أعلنت وزارة الصحة المغربية ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 4 آلاف و359، عقب الكشف عن 38 إصابة.

وقالت الوزارة على الموقع الخاص بالفيروس، إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 969، بعد تماثل 41 مصابا للشفاء.

وبحسب الوزارة، لم يتم تسجيل أي وفاة اليوم، ليستقر الإجمالي عند 168.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4 إصابات بين الوافدين مؤخرا إلى البلاد، ليرتفع الإجمالي إلى 725.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنها لم تسجل أي حالة وفاة ليستقر الرقم عند 24.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الخميس، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة في الرياض وجدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في المملكة إلى 162.

كما جرى تسجيل 1351 حالة إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 22753، 17% من هذه الإصابات بين السعوديين و83% لغير سعوديين.

