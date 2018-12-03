أوروغواي ترفض منح اللجوء لرئيس بيرو السابق

بموجب قرار حكومة اوروغواي، فإن غارسيا يتعين عليه أن يغادر السفارة حاليا

رفضت أوروغواي منح حق اللجوء لرئيس بيرو السابق الان غارسيا.

وقال تاباريه فازكويز رئيس أوروغواي اليوم الاثنين :” لم نمنح غارسيا اللجوء لأسباب، من بينها أن سلطات الدولة الثلاثة في بيرو تعمل وفي مقدمتها القضاء الذي يجري تحقيقات ضد غارسيا في جريمة مالية محتملة”.

كان غارسيا تقدم بطلب للجوء السياسي في سفارة اوروغواي في بلاده في منتصف تشرين ثان/نوفمبر الماضي، وكانت محكمة قد قضت في وقت سابق بمنع جارسيا من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا بسبب تحقيقات راهنة في قضية غسل أموال.

وتدور التحقيقات حول احتمال قيام شركة (أوديبرشت) للبناء بدفع 100 ألف دولار بشكل غير مشروع إلى جارسيا.

وبموجب قرار حكومة اوروغواي، فإن غارسيا يتعين عليه أن يغادر السفارة حاليا.

وكان غارسيا69/ عاما/ قد حكم بيرو فترتين الأولى بين 1985 حتى 1990 والثانية بين 2006 حتى 2011، ويعتبره كثير من مواطنيه بأنه واحد من أكثر الساسة فسادا. كان غارسيا قضى تسعة أعوام في المنفى في كولومبيا وعاد بعد ذلك إلى بيرو بعد أن سقطت بالتقادم اتهامات ضده بالإثراء غير المشروع والرشوة. (د ب أ