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أوزبكستان.. انفجار بمستودع تابع لوزارة الدفاع

منشور 22 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 05:34
أوزبكستان.. انفجار بمستودع تابع لوزارة الدفاع

هز انفجار اليوم السبت مستودعا تابعا لوزارة الدفاع الأوزبكية بمنطقة سرداريا دون أن يسفر الإنفجار عن ضحايا في الأرواح.

وأكدت الوزارة بيان لها وقوع الإنفجار في الساعة 04.55 صباحا.

كما أشار البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقع تلغرام إلى فتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وأوزبكستان أو جمهورية أوزبكستان  دولة غير ساحلية في آسيا الوسطى، تحدها 5 دول أخرى غير ساحلية ككازاخستان من الشمال، وقيرغيزستان من الشمال الشرقي، وطاجيكستان من الجنوب الشرقي، وأفغانستان من الجنوب، وتركمانستان من الجنوب الغربي وتعد طشقند عاصمتها وأكبر مدنها.

 

 

كلمات دالة:أوزبكستان

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