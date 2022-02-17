أوستن: القوات الروسية تواصل الحشد على حدود أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحمل مسؤولية المآسي التي ستنتج عن أي حرب تخوضها موسكو ضد كييف.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن القوات الروسية تقترب من "عتبة حلف الناتو"، بعد حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا.

وزعم أوستن خلال مؤتمر صحفي أن "روسيا تريد منا أن نصدق أن أوكرانيا تشكل تهديدا، وتواصل تبرير نشر قوات كبيرة"، مشيرا إلى أن "طبيعة نشر القوات الروسية لا تدل على أن ذلك يجري دون سبب عسكري".

وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.