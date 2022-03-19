أوستن: لن ننخرط في الحرب الأوكرانية.. و القوات الروسية تواجه عثرات

يرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن القوات الروسية تواجه عثرات ومشاكل في أوكرانيا، وأنها لم تتقدم بالسرعة التي كانت تخطط لها موسكو لإسقاط العاصمة كييف.

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، من العاصمة البلغارية ، أن إحدى المشكلات التي عانت منها القوات الروسية، هم عدم وجود تكامل بين القدرات الجوية والعمليات البرية، مبينا أنه لم ير دليلا على "التوظيف الجيد للاستخبارات التكتيكية".

الموقف الصيني

أما في ما يتعلق بالموقف الصيني، وإمكانية دعم بكين لموسكو عسكريا أو حتى اقتصاديا، فأوضح أوستن أنه من الصعب معرفة ما ستفعله الصين"، رافضا التكهن. وقال: "آمل ألا تدعم بكين تلك العملية العسكرية المقيتة، وآمل أن يدركوا ضرورة احترام سيادة الدول وأراضيها".

حظر الطيران

وبشأن مسألة فرض حظر طيران في الأجواء الأوكرانية، وهو المطلب الذي لطالما جاهرت به كييف، أكد الوزير الأميركي أنه مستبعد، قائلا "لقد كان الرئيس جو بايدن واضحا جدا فيما يتعلق بتلك المسألة، فأميركا لن تدخل في حرب مع روسيا"، في إشارة إلى أن فرض حظر للطيران يدخل الغرب في مواجهة مباشرة مع الروس، ويوسع الحرب بما لا تحمد عقباه.

كما أردف قائلا: "روسيا والولايات المتحدة دولتان نوويتان، ولا أحد يريد أن يراهما تدخلان في صراع. هذا ليس جيدًا لا للمنطقة، ولا للعالم".

وختم مشددا على أن بلاده تركز على تقديم المساعدات التي "تحدث فرقا"، كما تفعل "كل ما في وسعها للدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو".

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، تأهبت الولايات المتحدة لمساعدة كييف، ومدتها بالسلاح الدفاعي، كما خصصت مبالغ مالية ضخمة لدعمها.

كذلك فعلت العديد من الدول الأوروبية، التي رفدت أوكرانيا بالسلاح والمساعدات الإنسانية، كما استقبلت مئات آلاف الفارين من البلاد، جراء القتال.

إلا أن السلطات الأوكرانية، دأبت على المطالبة بفرض حظر طيران في أجواء البلاد، لمنع الطائرات الروسية من التحليق، وهو ما رفضته مختلف دول الناتو، والاتحاد الأوروبي، محذرة من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة في مثل تلك الحالة!.