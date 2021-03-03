أوسعها ضربا في الشارع.. اعتقال المتحرش ب"فتاة الاسكندرية"

نشرت الضحية صورا تُظهر تعرضها للضرب في مناطق متفرقة من جسدها وجرح في رأسها.

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على شاب تحرش بفتاة وضربها بأحد شوارع محافظة الإسكندرية، عقب الضجة التي أحدثتها الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشعلت واقعة التحرش بالفتاة التي تدعى ”آية عبيد“ من قبل عدد من الشباب أثناء سيرها رفقة صديقتها بأحد شوارع منطقة المنتزه بالإسكندرية الثلاثاء، غضبا واسعاً من قبل الناشطين.

وأعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء، أن أجهزة الوزارة رصدت تداول منشور على إحدى صفحات موقع ”فيسبوك“ بعنوان ”واقعة اعتداء وتحرش بفتاة في المنتزه“.

وأوضحت الوزارة أنه تبين من خلال الفحص وجود بلاغ بقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية من فتاة مقيمة بدائرة القسم، ”بقيام شاب بالتحرش اللفظي بها حال سيرها بالطريق العام في دائرة القسم“.

وأشارت إلى أن ذلك دفع الفتاة بدورها إلى ”التعدي اللفظي عليه، فقام المذكور على إثر ذلك بالتعدي عليها بالضرب وإحداث عدة إصابات بها في أماكن مختلفة بالجسم“.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

وكانت الفتاة نشرت عبر صفحتها في ”فيسبوك“ تفاصيل واقعة التحرش بها، مشيرة إلى أنها بدأت بمشادة كلامية وتحولت إلى مشاجرة ووصلت إلى قسم الشرطة.

ونشرت آية صورا تُظهر تعرضها للضرب في مناطق متفرقة من جسدها وجرح في رأسها.

وأثارت هذه الصور غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاغ ”#حق_ايه_لازم_يرجع“، وطالبوا خلاله بسرعة التوصل للمتحرش ومعاقبته ليكون عبرة لغيره.(ارم نيوز)

