أوغلو: الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية روسيا إيران تركيا سوريا سيعقد في موسكو  

اعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران سيعقد في العاصمة الروسية موسكو

وقال الوزير التركي ان الاجتماع الرباعي مؤخرا " الإثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل/نيسان الجاري " في موسكو بين نواب وزراء خارجية تركيا وروسيا وإيران وسوريا يمهد للقاء وزراء الخارجية

وطالبت دمشق في اللقاء المذكور بانسحاب القوات التركية من الشمال السوري قبل تطبيع العلاقات واصفة اياها بالاحتلال ، كما طالبت دمشق انقرة بـ "وقف دعم المجموعات المسلحة" التي تصفها دمشق بالإرهابية

وفيما تقف عقبات كبيرة امام عودة العلاقات فان ثمة توافق بين أنقرة حيث ينظر الطرفان بقلق للدعم الأميركي إلى الفصائل الكردية فمن مصلحة البلدين التخلص من النفوذ الكردي المتزايد، ويقول اوغلو ان واشنطن "تقدم الأسلحة والتجهيزات والتدريب للقوات الكردية ولا تنكر هذا، ولديها حجة تتستر وراءها وهي (تنظيم) داعش".

وسعت روسيا على مدار اشهر الى تذليل عقبات عودة العلاقات السورية التركية وعقد لقاء قمة بين الرئيس السوري ونظيره التركي الا ان الاول رفض قبل ان تلبي انقره الشروط المذكورة مستغلا حاجة الرئيس رجب طيب اردوغان للمصالحة مع دمشق لدعم موقفه قبيل الانتخابات التركية