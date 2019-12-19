أوغلو رئيسًا لحزب" المستقبل" بالاجماع

انتخب رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، الخميس، رئيسًا لحزب "المستقبل".

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده مجلس المؤسسين للحزب بالعاصمة التركية أنقرة.

وحصل داود أوغلو على جميع أصوات الأعضاء البالغ عددهم 132 شخصًا.

وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إن حزبه يهدف للمساهمة في الحياة السياسية التركية وخدمة الشعب.

وكان داود أوغلو قد أعلن عن تأسيس "حزب المستقبل"، الأسبوع الماضي.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن داود أوغلو استقالته من حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويعد اوغلو المفكر الرئيس والمخطط للنهضة للنهضة التركية الحديثة وقد اختلف مع الرئيس التركي الحالي رجب طيب اردوغان واستقال من الحزب الحاكم قبل ان يعلن عن تاسيس حزبه الجديد