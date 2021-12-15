أوغلو في دبي.. والهدف تعزيز العلاقات بين تركيا والإمارات

استقبل نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في دبي.

وتأتي زيارة ، وزير الخارجية التركي، إلى الإمارات في ظل محاولات تعزيز التقارب بين البلدين، والتأكيد على تجاوز الخلافات، وفتح صفحة جديدة للعلاقات بينهما.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه لرسمي بموقع "تويتر"، صورا ل مولود جاويش أوغلو، مع نائب رئيس دولة الإمارات

وذكر المكتب الإعلامي أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

محمد بن راشد يستقبل وزير الخارجية التركي في دبي، وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وتطوير أطره في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/3DOQePPpLz — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) December 15, 2021

الخارجية التركية

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعلنت أن الوزير مولود جاويش أوغلو سيزور الإمارات في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/ كانون الأول، لبحث العلاقات الثنائية، في وقت يكثف فيه البلدان جهودهما لإصلاح العلاقات المتوترة.

وذكرت الوزارة في بيان: "في إطار المحادثات التي ستجرى مع مسؤولين إماراتيين أثناء الزيارة، ستتم مناقشة الأبعاد المختلفة لعلاقاتنا مع هذا البلد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية"، لافتة إلى أنه سيلتقي أيضا برجال أعمال أتراك في دبي خلال الزيارة.

أردوغان

ووقعت أنقرة وأبوظبي عدة اتفاقات وصفقات خلال محادثات في أنقرة، الشهر الماضي، بينما يعمل البلدان على إصلاح العلاقات بعد خصومة على مدى سنوات، في خطوة قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنها تمهد "لحقبة جديدة".

وقال أردوغان إنه يعتزم زيارة أبوظبي في فبراير/ شباط.

وأبدى الرئيس التركي ترحيبه بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى "إعادة فتح أبواب الحوار في منطقة الخليج وإزالة سوء الفهم".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في تصريحات خلال زيارته إلى قطر إن "تركيا تريد تحسين علاقاتها مع جميع دول المنطقة. نريد لدول المنطقة أن تتمتع بعلاقات جيدة مع بعضها".