أوغلو: نطالب بمحاكمة فريق اغتيال خاشقجي في تركيا

وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إن أنقرة غير راضية عن بعض تصريحات النيابة العامة السعودية بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت النيابة السعودية في وقت سابق اليوم، أن الفريق الذي قتل خاشقجي أرسل لإعادته للمملكة.

وتعليقا على ذلك قال جاويش أوغلو، إن معدات جلبت إلى تركيا لتقطيع الجثة، وإن القتل كان مخططا سلفا.

وكرر الوزير مطلب تركيا بأن تجري فيها محاكمة الفريق المكون من 15 فردا الذي شارك في عملية القتل.