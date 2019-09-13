أوغلو يستقيل من حزب إردوغان ويعتزم إنشاء حزب منافس

لم يعلق حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 علنا حتى الآن على استقالة داود أوغلو المدوية.

أعلن رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو استقالته من حزب “العدالة والتنمية” بعد أيام من إحالته إلى لجنة التأديب مع طلب فصله.

وقال داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: “حزب العدالة والتنمية، الخاضع لسيطرة مجموعة صغيرة، لم يعد قادرا على حل مشكلات بلدنا”.

وأضاف: “من الواضح أنه لا يوجد أي تقييم داخلي وأن قنوات المفاوضات أُغلقت وأنه لا يوجد أي احتمال لتغيير داخلي”.

واستقال خمسة من أعضاء البرلمان من حزب العدالة والتنمية إضافة إلى داود أوغلو (60 عاما) الذي سبق أن اتخذ الحزب ضده إجراء تأديبيا، لأنه انتقد سياساته، وكان متوقعا أن يفصله.

وقال داود أوغلو: “لحماية القاعدة المخلصة من حزب العدالة من حزن مشاهدة زعيمهم وهو يُعزل قررنا الاستقالة من حزبنا الذي أعطيناه أعواما من الكد والتوجيه”.

ولم يعلق حزب العدالة والتنمية الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 علنا حتى الآن على استقالة داود أوغلو.

وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان.

لكنه انتقد بعد ذلك الرئيس وإدارة الحزب الحاكم للملف الاقتصادي وتكبيل الحريات الأساسية وحرية التعبير.

وأعلن وزير الاقتصاد السابق علي باباجان والرئيس السابق عبد الله غول، اللذان كانا عضوين مؤسسين في حزب العدالة والتنمية أنهما يعتزمان تأسيس حزب جديد منافس هذا العام.

وخلال المؤتمر الصحافي لم يلمح داود أوغلو إلى أنه سينضم لهما، لكنه أكد بدلا من ذلك على رؤيته بأن البلد في حاجة لتوجه سياسي جديد.

وقال: “بناء حركة سياسية جديدة أصبح مسؤولية تاريخية ملقاة على عاتقنا”.