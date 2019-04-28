أوغلو يكشف عن زيارة أردوغان للعراق ودعوة بغداد وبيروت ل"أستانا"

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو فور وصوله إلى بغداد وسط مطالب بسحب قوات بلاده من العراق، أن الرئيس رجب أردوغان سيزور العراق وستتم دعوة لبنان والعراق لمحادثات أستانا.

وقال أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم عقب لقائهما في بغداد اليوم، إن أردوغان سيزور العراق للمشاركة في الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وذكر الوزير التركي أنه بحث العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي من كافة جوانبها، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية الراهنة، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين تركيا والعراق حيال القضايا الإقليمية.

وقال تشاووش أوغلو، إنهم سيكونون سعداء باستضافة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في تركيا، خلال الفترة المقبلة بعد إعلانه عن أن الرئيس أردوغان سيزور العراق قبل أواخر العام، وأوضح أنه بحث مع نظيره الحكيم التحضيرات الأولية لهاتين الزيارتين.

وكشف أوغلو عن اتخاذ قرار في اجتماع الدول الضامنة الثاني عشر حول سوريا بالعاصمة الكازاخية نور سلطان (أستانا سابقا)، لدعوة العراق ولبنان للمشاركة كدولتين مراقبتين في هذه الاجتماعات.

وأعرب عن تمنياته في أن يلعب العراق الذي يعد أحد الدول الهامة في المنطقة، دورا بناء في الشأن السوري.

وتأتي زيارة وزير خارجية تركيا لبغداد وسط مطالبات برلمانية عراقية بسحب القوات التركية من شمال العراق.

فقد طالب النائب في مجلس النواب العراقي حسن سالم الجهات الحكومية العليا في بغداد بالضغط على أوغلو من أجل سحب قوات بلاده من شمال العراق.