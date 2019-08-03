أوقفوا الخطر القادم من دمشق قبل فوات الأوان

د - عدنان عويد

#الديانة القبيسية السرية:،، الخطر القادم ،، إلئ أحبًتي السوريين على إمتداد الوطن ،، أرجو من الجميع المشاركة والتنبًه لما يجري هذه هي الديانة السريًة للقبيسيات ،، التي حولها داعميها إلئ محفل ديني لنساء داعيات في موقع صنع القرار ،، علئ جميع السوريين الإطًلاع عليه ،، من أجل كل والد شهيد سوري ،، حفر والده قبره بيده لان دولته لم تعطه حتى ثمن قبر بالطبع بسبب حركة جديدة ظهرت بالشام باتت تسيطر على مال اللاهوت السوري واعادت اعمار جوامع سوريا بدلا من مشفى الكندي الذي راح ضحيته 40 شهيد شبههم الغرب بالسيد المسيح لنور وجوههم ,صمدو اكثر من عامين ولم يعتبروا شهداء حتى اليوم لان تعويضهم المالي بات في قرار السيدة منيرة بتذهيب قبر ابن تيمية الذي قتل ابائهم بماء الذهب بالشام ....

#الديانة القبيسية :

#رمزها مرفق بالصورة ويكفي ملاحظة التقيد بالمنظومة الفكرية لديهم .......



#التمويل : قطر والسعودية والبحرين والامارات

#بلدان المهجر :النمسا الدنمارك والسويد ......

عند بلوغ الشباب المتعلمين في المدارس القبيسية سن الرشد يزوج الشاب حصرا من فتاة قبيسية ويرسل من يرفض الى العمل بالخليج ويمنح المتميزون منح لدول المهجر المذكورة لاغرائهم .......

السيطرة على البنات : تتقدم الفتيات بصور بقميص البدن كاملا عند الانتساب وهو ماتستخدمه السيدة منيرة كرادع ينهي حياة فتاة شرقية في حال العصيان وهتك اسرار الجماعة ......

#اركان القبيسية :

حج المعاني : هو التوجه بالحج الى حرم السيدة القبيسية وهو حظوة لاتنالها الا كل فتاة ذات حظ عظيم تصل الى رتبة مرشدة وعندها يحق لها الطواف حول مكعب حج المعاني في بيت السيدة منيرة وتسمى بالحاجة ونلاحظ بالفعل وجود 300 الى 500 حاجة فقط بينهم من اصل مليوني امرأة

وهي خطة تركمانية بحكم اطلاعي على كتاب العائلات اليهودية في دمشق والممنوع من التداول يذكر اسم بيت القبيسي فيه

والاصل من قبيس هو قبيس بن ضظغان بن حنجام حبر حصن خيبر الذي قتل بسيف امير المؤمنين الامام علي يوم الفتح

2-قبلة الصلاة :

لايوجد فرق بين صلاة قبيس وصلاة مسلم عدا الجهة لذلك تصلي القبيسيات ضمن تنظيمات سرية مغلقة بغية اخفاء توجه قبلة الصلاة نحو بيت المقدس والتيمم هو العذر بالتوجه ويتوجهون الى قبلة المرشدة حينها

3-الكتاب المقدس :

الورود وهو مصحف القبيسي تبقيه كل فتاة بلغت مرحلة البشاير معها وهو 23 قداس وسورة والكتاب موجود ونتمنى ان لا نجبر على نشره مستقبلا

4-طقوس الجمع :

تعذيب الذات والمازوخية ونظرتهنّ للعذاب الجسدي على أنّه نوعٌ من التكفير عن الخطايا ومقايضة بالرحمة والمغفرة.

سلطة الآنسة تتجاوز مريداتها إلى عائلات هؤلاء البنات، فبالنهاية علاقة الآنسة بالبنات تبدأ بعلاقة الآنسة بالأم التي تحترمها وتُجلّها لمكانتها الدينية، وكلّ هذه السلطة تعتمد على الثقة والاحترام والحبّ لرمز الآنسة المبجّل.

– توجد لديهنّ ما يعرف بالصلاة النارية، وهي مجموعة أذكارٍ وابتهالاتٍ تقدّم لله بغية تسليم الذات له، وطلب المغفرة.

– استخدامهنّ للمسبحة ال60 حبة وهو مايعرف بعدد سفراء بني اسرائيل الخارجين مع صفيراء لملاقة شمعون ولاتعرف العلاقة حتى الان بينما يستخدم الاسلام عامة مسابح ال30 و50 و 99 حبة

#مراحل التصنيف :

o فئة النوادر: البنات من عمر 14ـ 18 سنةٍ.

o فئة البشاير: الفتيات من عمر 18 ـ 24 سنةً.

o فئة البيادر: الفتيات من عمر 24 سنةً فما فوق.

غايات الحركة غير مفهومة للان ببسط نفوذ واسع على قطاع التعليم وحكم جديد للاهوت وتمويل مرعب العدد ......

في كل ساعة تغادر فتاة سورية من حمص وحماة وساحل سوريا والسويداء لابسة البدلة العسكرية نحو الكلية الحربية يقابلها انضمام 10 فتيات في الشام للحركة القبيسية

توقعات للمستقبل :القبيسيات في نمو متزايد وشره ودخولهم برلمان سوريا سيؤدي حتما بمطالبهم بالتزمت الاسلامي الذي سيألب نصف المجتمع السوري المتحرر ونحن امام حركة اخوان مسلمين جديدة لامحالة باسم الاخوات المسلمات التي تحضن في طياتها حركة نائشة تسمى حركة الشباب المسلم

المرجعية الدينية العليا: ابن تيمية اليهودي الذي يحمل دماء السنة العرب العلويين في حلب يوم تلل والاطروشي وتهجير مدن كاملة الى تركيا وابادة ديار بكر وزرع 2.5 مليون تركماني في سوريا والذين انقرضو رسميا بعد حرب ال8 سنوات السورية