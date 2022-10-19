أوكرانيا: أسقطنا 223 طائرة مسيرة إيرانية

قال سلاح الجو الأوكراني، إن دفاعاته الجوية أسقطت 223 طائرة مسيرة إيرانية، منذ اسقاط اول طائرة من طراز شاهد-136 على الأراضي الأوكرانية في 13 أيلول/سبتمبر في كوبيانسك.

ووجه الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، اتهامات لإيران بتزويدها روسيا بطائرات مسيرة، مشيرا إلى جمع أدلة كافية بهذا الشأن، تؤكد تورط إيران في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقالت نبيلة مصرالي الناطقة باسم منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد يعمل على فرض عقوبات تستهدف طهران، واتخاذ اجراءات لرد واضح وسريع وحازم.

ونفت إيران، توريدها أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا، معتبرة أن الاتهامات الموجهة لها بهذا الخصوص، كاذبة ومتحيزة.

وقال المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الذين كانوا يدعون عدم خطورة المسيرات الإيرانية، وانها معدلة عن طريق الفوتو شوب، باتوا يرون الآن أنها خطرة للغاية.

وفي الوقت الذي أكد فيه سابقا وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، أن بلاده لم تقدم أسلحة لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا، قال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إن 22 دولة أبدت رغبتها في شراء الطائرات المسيّرة من إيران.