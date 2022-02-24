أوكرانيا: السعودية توجه دعوة عاجلة لمواطنيها.. والإمارات وقطر تعلقان رحلاتهما الجوية

وجهت السفارة السعودية في كييف، دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين الموجودين في أوكرانيا، الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية.

ودعت السفارة السعودية في كييف، في بيان لها، "كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن".

وقالت إن "ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان".

ويمكنكم التواصل على الارقام التالية:



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الإمارات

من جهة أخرى علقت دولة الإمارات، اليوم الخميس، الرحلات الجوية بين دبي وأوكرانيا بشكل مؤقت.

وأعلن المتحدث باسم شركة "فلاي دبي"، تعليق الرحلات بين دبي وأوكرانيا مؤقتا، حتى 8 مارس/ آذار المقبل.

وقال إنه سيتم التواصل مع المسافرين بخصوص خيارات إعادة قيمة التذكرة وإعادة الحجز الخاصة بهم.

قطر

كما قررت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى أوكرانيا مؤقتا في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في إقليم دونباس.

وصرحت الخطوط الجوية القطرية عبر "تويتر" إنه "تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى أوكرانيا مؤقتا، وسوف تواصل الناقلة القطرية رصد التطورات الجارية عن كثب".

ودعت الشركة القطرية المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بهذه التطورات، إلى "الاطلاع على خيار "رحلاتي" عبر موقع http://qatarairways.com للحصول على الخيارات البديلة المتاحة".