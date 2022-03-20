أوكرانيا: بيلاروسيا تستعد لشن هجوم غرب البلاد

دوت صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى في البلاد، فيما أكد مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أن هناك مخاوف كبيرة من احتمال شن هجوم على منطقة فولين بغرب البلاد، من بيلاروسيا.

وركز الهجوم الروسي في الغالب على المناطق الشمالية والجنوبية والشرقية من أوكرانيا رغم أن الصواريخ قصفت أيضًا قاعدة يافوريف العسكرية الأسبوع الماضي قرب الحدود البولندية.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن سبعة ممرات إنسانية ستُفتح اليوم الأحد لتمكين المدنيين من مغادرة جبهات القتال الأمامية.

وأضافت فيريشتشوك أن أوكرانيا أجلت 190 ألف شخص إجمالًا من مثل هذه المناطق منذ الهجوم الروسي في 24 فبراير/ شباط.

وأكدت وسائل اعلام أنه لا يوجد تقدمات عسكرية للقوات الروسية على جبهات القتال في أوكرانيا باستثناء ماريوبول، مشيرة إلى وجود "أوضاع إنسانية صعبة في مدينة ماريوبول رغم فتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين".

وقالت: "جرى إغلاق كامل للمدارس ورياض الأطفال في المدن الأوكرانية مع استمرار موجة النزوح منها".