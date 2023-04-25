أوكرانيا تجهز 12 لواء لشن هجوم مضاد جنوب البلاد

البوابة - أفادت وسائل إعلام، بأن أوكرانيا، تستعد لشن هجوم مضاد يستهدف القوات الروسية، مطلع الشهر المقبل، وأن كييف تجهز 12 لواء لشن هذا الهجوم.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز"، مستشهدة بوثائق سرية للبنتاغون تم تسريبها على شبكة الإنترنت: "من المتوقع أن يكون 12 لواء قتاليا أوكرانيا يضم كل منها حوالي أربعة آلاف جندي، جاهزا بحلول نهاية أبريل".

كما تعطي وثائق البنتاغون المسربة، فكرة عن الجدول الزمني للهجوم الأوكراني، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاء الناتو يدربون ويمدون 9 من 12 لواء، حسب منشور الصحيفة.

ومن المتوقع أن يكون الهجوم الأوكراني، في الجنوب، بما في ذلك على طول ساحل بحر آزوف، وفقا للصحيفة، التي تشير إلى أن كييف لا تشارك واشنطن في الكثير من تفاصيل الخطة التشغيلية للهجوم.

وكتبت "نيويورك تايمز"، أن المسؤولين الأمريكيين، لا يعتقدون أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيؤدي إلى تغيير حاد في الوضع لصالح "كييف"، خاصة في ظل استنزاف القتال العنيف بالقرب من أرتيوموفسك، لمخزون الذخائر والخسائر الكبيرة في الأفراد.