أوكرانيا تحشد 120 ألف جندي على حدود "دونباس" لمواجهة روسيا

قالت وزارة الخارجية لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا، صباح اليوم الخميس، أن أوكرانيا تحشد 120 ألف جندي من قواتها العسكرية، إلى منطقة النزاع، تحسبا للمواجهة مع روسيا.

واضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، إنه بحسب المعطيات العسكرية والإستخباراتية قامت كييف بنشر نحو 120 ألفا من قواتها العسكرية على الحدود مع دونباس".

وقالت نيكونوروفا أن كييف قامت بنقل جزء كبير من قواتها العسكرية إلى منطقة النزاع تحسبا للمواجهة مع موسكو، بالإضافة إلى وجود عسكري غربي متمثل بضباط من دول غربية تقوم بالتسيق مع كييف.

وأكدت نيكونوروفا، أن الإمدادات العسكرية الأخيرة التي وصلت إلى أوكرانيا، تشجع السلطات في كييف لشن هجوم واسع على دونباس.

وقالت لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس: "استنتاج واضح: توريد أي أسلحة (إلى كييف من الدول الغربية) يؤدي إلى قصف جديد على دونباس".