أوكرانيا تحشد 60 ألف مقاتل لمعركة "خيرسون"

يستعد الجيش الروسي، لخوض معركة حاسمة في إقليم خيرسون، الذي تحشد القوات الأوكرانية على تخومه بين 50 إلى 60 ألف مقاتل بحسب سلطات الإقليم، التي تؤكد أن "كييف" تحاول بدء هجوم واسع النطاق.

وأكد نائب رئيس الإدارة الإقليمية في "خيرسون"، كيريل ستريموسوف، اليوم الأحد، أن جميع محاولات القوات الأوكرانية لمهاجمة خط الدفاع في الإقليم، قد فشلت.

وأشار ستريموسوف، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم بناء خطوط دفاع متسلسلة في "خيرسون"، وأن الوضع الأمامي على خط الجبهة تحت السيطرة.

وقال: "جيشنا يحشد قواته للدفاع عن "خيرسون" وصد أي هجوم أوكراني على الإقليم، الذي يشهد حشودا ضخمة من قبل قوات نظام "كييف"، لشن هجوم واسع النطاق علينا، في المستقبل القريب".

وشكلت الإدارة الإقليمية في خيرسون، من الرجال المتبقين في الإقليم مجموعات من الدفاع الشعبي، معلنة عبر بيان لها، عن "توفير فرصة للإنضمام إلى وحدات الدفاع الإقليمية في المدينة، لمواجهة التهديد الأمني ​​المتزايد بسبب تصرفات القوميين الأوكرانيين المتطرفين".

من جانبه، أكد نائب وزير الإعلام في دونيتسك، دانييل بيزسونوف، أن القوات الأوكرانية تحشد ما يقارب 60 ألف مقاتل، لمهاجمة خيرسون، وأن القوات الروسية تستعد لخوض معركة جادة.