أوكرانيا تختبر صواريخ أمريكية مضادة للدبابات

تشهد أوكرانيا منذ ربيع 2014 نزاعاً في شطرها الشرقي بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لموسكو

اختبر الجيش الأوكراني للمرة الأولى اليوم الثلاثاء صواريخ أمريكية مضادة للدبابات من طراز جافلين بعدما وافقت الولايات المتحدة على بيعها في مارس (آذار) رغم اعتراض روسيا، بحسب ما أعلن الرئيس بترو بوروشنكو.

وقال بوروشنكو في بيان للرئاسة الاوكرانية "حل هذا اليوم أخيراً، للمرة الأولى، تم في أوكرانيا اختبار منظومات مضادة للدبابات من الجيل الثالث من طراز جافلين".

وأضاف بوروشنكو الذي توجه إلى أحد المواقع التي شهدت هذا الاختبار أن "القدرات العسكرية للجيش الأوكراني تعززت في شكل كبير اعتباراً من هذا اليوم".

ووافقت الخارجية الأمريكية رسمياً بداية مارس (آذار) على بيع أوكرانيا هذه الصواريخ بهدف مساعدتها "في حماية سيادتها ووحدة أراضيها".

وشكلت هذه الخطوة قطيعة مع السياسة الأمريكية التقليدية التي قضت بعدم تزويد كييف أسلحة"فتاكة".

وتشهد أوكرانيا منذ ربيع 2014 نزاعاً في شطرها الشرقي بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لموسكو أسفر عن أكثر من 10آلاف قتيل.

وساهمت اتفاقات مينسك التي وقعت في فبراير (شباط) 2015 في الحد من المواجهات لكن المنطقة شهدت تجدداً للعنف في الأيام الستة الأخيرة ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً.