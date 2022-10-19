أوكرانيا تدرب قواتها على عمليات التطهير .. ومحاولات للسيطرة على "زابوروجيه النووية"

كشف ضابط في جهاز الأمن الروسي، عن استعداد القوات الأوكرانية، للقيام بعمليات عسكرية لاستعادة السيطرة على الأراضي التي فقدتها "كييف"، جراء العمليات العسكرية الروسية.

وقال الضابط الروسي، إن القوات الأوكرانية تتلقى تدريبات خاصة، لتطهير المناطق التي يتم استعادة السيطرة عليها، وفقا للمنهجية التي تعامل فيها الجيش الأمريكي خلال احتلاله للعراق وأفغانستان.

وأشار إلى أن "كييف" ستقوم بتشكيل مفارز شرطة، لتنفيذ مهمة التطهير في تلك المناطق.

وتصدت القوات الروسية، في مقاطعة زابوروجيه، لعمليات إنزال للقوات الأوكرانية، باستخدام سفن وقوارب عبر نهر دنيبر، كانت تحمل على متنها مجموعات قتالية خاصة، للسيطرة على محطة الطاقة النووية.

وقال عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، تمكن الجيش الروسي، من صد الهجوم الأوكراني، الذي استمر عدة ساعات، واستخدمت فيه عشرات السفن.

من جانبه قال الجنرال سيرغي سوروفكين الذي كُلف بإدارة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن مدينة خيرسون تعيش أوضاعا سيئة للغاية، وأن القوات الروسية ستعمل على ضمان الإجلاء الآمن للسكان.

وتعيش "خيرسون" جنوب أوكرانيا، على وقع المعارك والقصف الأوكراني المستمر، في محاولة لاستعادة السيطرة على المدينة، التي تعد من ضمن الأقاليم الأربعة التي أعلن الكرملين أواخر سبتمبر (2022) ضمها إلى روسيا.

كما تكتسب "خيرسون" اهمية خاصة نظرا لموقعها الاستراتيجي، الذي يطل على البحر الأسود وبحر آزوف، بالإضافة إلى وقوع الإقليم على حدود منطقتي دنيبروبيتروفسك ونيكولاييف

وتعرضت محطة الكهرباء في مدينة إينيرغودار، لقصف أوكراني بصواريخ "هيمارس" الأمريكية، مما أدى لفقدان الكهرباء بالكامل.

وقال رئيس إدارة مدينة إينيرغودار، أولكسندر فولغا، صباح اليوم الأربعاء، إن المدينة تعرضت لقصف ليلي بصواريخ هيمارس، مما أدى لتضرر محطة الكهرباء الفرعية.

وأشار إلى حالة التأهب من قبل فرق الطوارىء في المدينة، ومحاولتها القيام بأعمال الصيانة الفورية للأعطال بالكامل.