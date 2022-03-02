أوكرانيا تدعو الصين للوساطة في إرساء هدنة مع روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الصين إلى التوسط بين بلاده وروسيا من أجل إرساء هدنة.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الصينية، الأربعاء، أن وزيرها وانغ يي أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني بطلب من كوليبا.

وأشار إلى أن كوليبا أطلع وانغ على مجريات الجولة الأولى من المفاوضات الأوكرانية الروسية، وأن أولوية كييف وقف الاشتباكات.

وأضاف أن كوليبا أوضح لنظيره الصيني تأييد أوكرانيا التوصل إلى حل عبر المفاوضات مع روسيا، ورغبتها في دفع المحادثات بالحفاظ على هدوئه رغم صعوبات الوضع الحالي.

بدوره أعرب وانغ عن قلق بلاده من سير المجريات في أوكرانيا، وخشيته على أرواح المدنيين، داعيا الطرفين الأوكراني والروسي إلى حل المشكلة عبر المفاوضات.

وأكد دعم بكين لكافة الجهود الدولية البناءة الرامية لإيجاد حل سياسي.

وشدد على أن الصين تحترم سيادة ووحدة أراضي كافة الدول، مع ضرورة ألا تهدد دولة أمن دولة أخرى، والحفاظ على الأمن الإقليمي من خلال عدم توسيع التكتلات العسكرية.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.