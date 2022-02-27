أوكرانيا تشكل فيلق الدفاع الإقليمي الأممي

فتحت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، باب التطوع للأجانب الراغبين للقتال في أوكرانيا، ضد القوات الروسية، ضمن إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي.

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، في تغريدة له عبر موقع "تويتر": إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".

وتابع وزير الخارجية الأوكراني: "الأجانب الذين يريدون الدفاع عن أوكرانيا والنظام العالمي ضمن الفيلق الأممي للدفاع الإقليمي لأوكرانيا، أحثكم على الاتصال بالبعثات الدبلوماسية الأجنبية لأوكرانيا في بلدانكم".

وكان الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن تشكيل فيلق دفاع أجنبي للمتطوعين من خارج أوكرانيا، حيث دعا زيلينسكي كل من يريد التوجه إلى أوكرانيا وحمل السلاح للدفاع عنها، مشيرا إلى أن الساحة مفتوحة للجميع.