أوكرانيا تطالب "اسرائيل" بزويدها بمنظومة القبة الحديدية

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تطالب "تل أبيب" بتزويد كييف بمنظومة الدفاع الجوي "القبة الحديدية".

وأضاف كورنيتشوك، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم : "مثلما تحمي إسرائيل سكان (مستوطنات) غلاف غزة من نيران حماس، يجب علينا حماية مواطنينا من القصف"، على حد قوله.

وأضاف: "شعب إسرائيل يظهر لنا المحبة والتعاطف. كما تظهر الحكومة تعاطفا في الكلام، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأفعال - فهذا شيء آخر".

وأعرب السفير الأوكراني عن أسفه لأن إسرائيل نقلت 10% فقط من الخوذات والسترات الواقية التي طلبتها أوكرانيا، ولم توافق حتى الآن على قبول الجنود الأوكرانيين الذين بُترت أطرافهم خلال المعارك لتزويدهم بأطراف اصطناعية.

ومضى بقوله: "إسرائيل لا تزال في منطقة الراحة الخاصة بها، وعليها أن تقرر ما إذا كانت ستنضم إلى الجانب العادل مثل الديمقراطيات الأخرى في العالم"، على حد زعمه.

وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

من جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.