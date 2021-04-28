أوكرانيا تطرد قنصل روسيا في "أوديسا" الساحلية‎

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، أنها أمرت بطرد القنصل الروسي في مدينة أوديسا الساحلية؛ ردا على إبعاد ”غير ودي“ لموظف بالسفارة الأوكرانية بالعاصمة الروسية موسكو.

وجاء الإعلان وسط ازدياد التوتر بين البلدين؛ جراء تصاعد القتال بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لموسكو شرقي أوكرانيا، كما يعتبر حلقة جديدة في مسلسل الطرد الدبلوماسي المتبادل بين الروس والأوروبيين مؤخرا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان، إنه ”بسبب الإجراءات غير الودية التي تم اتخاذها ضد موظفي البعثات الدبلوماسية الأوكرانية في روسيا، تم إعلان قنصل موسكو في أوديسا شخصا غير مرغوب فيه”.

وكانت أوكرانيا طردت، الأسبوع الماضي، دبلوماسيا روسيا ردا على طلب موسكو مغادرة القنصل الأوكراني في سانت بطرسبرغ، ثاني أكبر مدينة روسية.

وبحسب وكالة الأمن الروسية، حاول القنصل الأوكراني الحصول على معلومات حساسة من مواطن روسي.

وشهدت الأسابيع الأخيرة موجة طرد لمسؤولين روس من دول أوروبية والولايات المتحدة؛ بسبب تهم تتعلق بالقرصنة الإلكترونية والتجسس.

وأمرت السلطات التشيكية أكثر من عشرة من موظفي السفارة الروسية في براغ بالمغادرة، تلتها إجراءات تضامنية مماثلة من دول أوروبية أخرى بحق دبلوماسيي موسكو.

ومنذ نحو 7 سنوات، تشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين في منطقة “دونباس” شرقي أوكرانيا. (الأناضول)