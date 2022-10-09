قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية لمنطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، إن نظام "كييف" حشد أعدادا كبيرة من المرتزقة، من أكثر من 30 دولة، على خطوط التماس في "زابوروجيه".

وأضاف روغوف: "يتم نقل المرتزقة الذي احتشدوا بأعداد كبيرة جدا، بالإضافة إلى أبناء مناطق غرب أوكرانيا، إلى خط المواجهة في زابوروجيه، لبث الرعب في سكان الإقليم، الذين ربطوا مستقبلهم بروسيا فقط".

وتمكن الجيش الروسي من السيطرة على حوالي 75% من منطقة زابوروجيه. في حين لا يزال "المركز الإقليمي مدينة زابوروجيه" تحت سيطرة كييف.

السلاح الأمريكي

من جهة أخرى قال العقيد المتقاعد من مشاة البحرية الأمريكية، كبير مستشاري مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مارك كانسيان، إن الولايات المتحدة لن تتمكن قريبًا من إمداد أوكرانيا بأنواع معينة من الذخيرة، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وحذر من أن المخزونات تنفد بشكل أسرع مما يمكن تجديدها. على وجه الخصوص، يتعلق هذا بمخزونات الصواريخ لأنظمة "هيمارس".

وقال كانشيان، الذي تولى في السابق شراء الأسلحة للحكومة الأمريكية: "إذا أرسلت الولايات المتحدة ثلث هذا المخزون إلى أوكرانيا (كما كان الحال مع "جافلين" و"ستينغر")، فستتلقى أوكرانيا ما بين 8000 و10000 صاروخ. من المحتمل أن يكفي هذا المخزون لعدة أشهر، ولكن عندما تنفد المخزونات هناك فلا يوجد لها بديل".

كما استشهدت وكالة "فرانس برس" بمسؤول عسكري أمريكي لم يكشف عن هويته قال إن حاجة كييف للذخيرة كانت "أكبر بكثير مما كان متوقعا".