أوكرانيا توبخ السفير الإسرائيلي

استدعت كييف الخميس، سفير اسرائيل لديها لتسليمه رسالة توبيخ على خلفية طلب الدولة العبرية مساعدة روسيا في اجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من اوكرانيا.

وقالت صحيفة معاريف أن الخارجية الأوكرانية استدعت السفير الإسرائيلي ميخال برودسكي، على خلفية طلب إسرائيل المساعدة من روسيا في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تأخذ الأمر على محمل من الجد، خاصة وأن هناك ترجيحات تشير إلى احتمالية اندلاع حرب في أوكرانيا، كما أن كل المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم نفتالي بينيت، قد طالب بالإسراع في إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين الإسرائيليين من أوكرانيا.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الحكومة الإسرائيلية قد وجهت الأربعاء، رسالة إلى نظيرتها الروسية لطلب المساعدة في إجلاء المواطنين والدبلوماسيين الإسرائيليين في حالة غزو أوكرانيا.

ولفتت القناة العبرية- على موقعها الإلكتروني- إلى أنه، حتى أمس، غادر حوالي 3000 إسرائيلي فقط أوكرانيا، في وقت تشير التقديرات إلى بقاء حوالي 10 آلاف إسرائيلي آخرين في البلاد.

في وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين، إن أوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة مجرد أداة للوصول إلى هدفها باحتواء روسيا وجرها إلى "صراع مسلح".

بالأمس، سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا عبر "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام. أود أن أخطط لقضاء إجازة".