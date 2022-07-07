  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. أوكرانيا: روسيا زادت من أسطولها في البحر الأسود

أوكرانيا: روسيا زادت من أسطولها في البحر الأسود

منشور 07 تمّوز / يوليو 2022 - 05:28
أوكرانيا: روسيا زادت من أسطولها في البحر الأسود

قال جيش أوكرانيا أن روسيا عززت أسطولها في البحر الأسود.

اقرأ ايضاًزيلينسكي: ضربة روسية تدمر جامعة أوكرانيةزيلينسكي: ضربة روسية تدمر جامعة أوكرانية

وأفادت قيادة العمليات الأوكرانية "جنوب" أن روسيا زادت من وجودها البحري في البحر الأسود بخمس حاملات صواريخ وغواصتين وسفينة هجومية برمائية واحدة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في كلمته الليلية مساء الأربعاء إن المدفعية الغربية التي تلقتها بلاده “بدأت العمل بفعالية كبيرة”.

وأضاف: “دقتها هي بالضبط حسب الحاجة. يشن المدافعون عنا ضربات ملحوظة جدا على المستودعات وغيرها من المواقع المهمة للخدمات اللوجستية للمحتلين”، بحسب شبكة (سي إن إن).

وتابع: “يقلل هذا بشكل كبير من الإمكانات الهجومية للجيش الروسي. خسائر المحتلين ستزداد فقط كل أسبوع، وكذلك صعوبة إيصال المؤن إليهم”.

كلمات دالة:أوكرانياروسياالبحر الأسود

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...