أوكرانيا.. معارك عنيفة بمنطقتين في دونباس

دار قتال عنيف في منطقة باخموت وسوليدار في منطقة دونباس شرقي أوكرانيا حيث صدت القوات الأوكرانية عشرات الهجمات الروسية في يوم واحد.

واستمرت روسيا في مهاجمة البنية التحتية في عدة مناطق من البلاد بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية إذ تستهدف روسيا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وكان هدف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتياح أوكرانيا وإقالة حكومتها، منهيا للأبد رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" الدفاعي الغربي.

وأصيبت العديد من محطات توليد الطاقة، وهناك انقطاع للتيار الكهربائي كل يوم.

وانقطعت الكهرباء لفترة من الوقت في منطقة كييف الأربعاء كإجراء احترازي، حسبما ذكرت شركة أوكرينرهو للطاقة.

وأشارت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار إلى أن القوات الأوكرانية في كل مرة ترد على الفور بهجوم مضاد يتقدم فيها الجيش الروسي.

فيما أصيب إثر هجمات في منطقة خاركيف 5 نساء ورجلان بجروح فيما تضررت 4 منازل خاصة ومبنيين شاهقين ومتجرا من نيران المدفعية، دون أن يتسن التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل.