أوكرانيا: 3 فرضيات لتحطم طائرتنا في إيران

أعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني عن 3 فرضيات لتحطم الطائرة المدنية أمس الأربعاء، في إيران، بينها تعرضها لإصابة بصاروخ للدفاع الجوي

وإلى جانب هذه الفرضية قال المجلس إنه من المرجح أيضا أن يكون انفجار إرهابي قد أدى لسقوط الطائرة، والفرضية الثالثة انفجار المحرك لأسباب تقنية.

وبحسب المكتب الصحفي للمجلس وصل اليوم الخميس خبراء أوكرانيون إلى طهران وبدأوا اليوم الخميس، دراسة ظروف حادث تحطم الطائرة "بوينغ 737-800".

وتحطمت في العاصمة الإيرانية طهران، طائرة ركاب أوكرانية كانت تقوم برحلة من طهران إلى كييف، وعلى متنها 180 شخصا، قتلوا جميعا.

هذا وقد صرح رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، في وقت سابق، إن طهران لن تسلم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية التي تحطمت على أراضيها في وقت سابق اليوم إلى شركة بوينغ المنتجة للطائرة.