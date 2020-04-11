أوكسفام: ظهور كورونا في اليمن "ضربة مدمرة"

قالت منظمة أوكسفام الإنسانية، إن ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في اليمن، يعد ضربة مدمرة للبلد الذي يعاني من ضعف في التجهيزات الصحية.

جاء ذلك في بيان أصدره مُحسن صِدّيقي، مُدير مكتب المُنظمة (دولية) في اليمن، في وقت متأخر مساء الجمعة.

وأوضح البيان أن “إعلان أول حالة مؤكدة بكورونا في اليمن يُعتبر ضربة مُدمرة لبلدٍ يُعاني من ضُعف التجهيزات الصحية بعد خمس سنوات من الصراع المُدمر الذي يُقلل من فُرص احتوائه”.

ولفت إلى أن “أكثر من 17 مليون شخص باليمن غير قادرين على الحصول على مياه نظيفة”.

وذكر أنه “بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يعيشون في مُخيمات النازحين ومساكن مُزدحمة، فإن العزل الاجتماعي وغسل اليدين بشكل متكرر يُعتبران شيء في غاية الصعوبة”.

وأردف البيان: “فقط نصف المراكز الصحية في اليمن تعمل بطاقتها الكاملة، كما أن هناك نقصا كبيرا في الأدوية والمعدات والعاملين الطبيين”.

وأكد أن “احتمالية انتشار الفيروس بشكل واسع الذي يأتي بالتزامن مع تقليص المساعدات لأجزاء من البلاد، يعتبر أمرا كارثيا بالنسبة لملايين الأشخاص الذين يعيشون بالفعل على حافة الهاوية”.

وشدد على أنه يجب أن “توافق جميع الأطراف على وقف إطلاق النار بأسرع وقت للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن”.

ومنظمة “أوكسفام” هي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية، تركز منذ تأسيسها عام 1942 على تخفيف حدة الفقر في العالم.

وأعلنت الحكومة اليمنية الجمعة، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت (شرق).

والأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف إطلاق نار في اليمن من جانب واحد لأسبوعين “قابلة للتمديد”، لمواجهة مخاطر كورونا، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة، التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.

فيما اعتبر الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تصريحات متلفزة، أن الهدنة “مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتخريب على الرؤية التي قدمها الحوثيون إلى الأمم المتحدة بشأن الحل.

ومنذ 2015، يدعم التحالف العربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة جماعة الحوثيين، المدعومة من إيران والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء جنوب المملكة، منذ 2014. (الأناضول)