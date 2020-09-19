أولبرايت: ترامب لديه "غريزة استبدادية"

حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت من الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وقالت إن لديه “غريزة استبدادية” و”يثير الانقسام”.

وقالت أولبرايت (83 عاما) في تصريحات لصحف شبكة “دويتشلاند” الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، في إشارة إلى ترامب: “من الخطر أن يعتقد شخص يتمتع بالسلطة أنه فوق القانون وأن الصحافة الحرة هي عدو الشعب… ما يحدث في أمريكا هو الجحيم”.

يُذكر أن الديمقراطية أولبرايت شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة من عام 1997 حتى عام 2001، في عهد الرئيس بيل كلينتون.

وقالت أولبرايت إن الفاشية تقوم دائما على الانقسام المجتمعي، وأضافت: “يتماهى قائد مع مجموعة على حساب مجموعة أخرى، يتم استخدامها بعد ذلك كبش فداء”، موضحة أن هذه المجموعة قد تكون من المهاجرين أو السود الذين يتظاهرون ضد عنف الشرطة ويتم تصويرهم على أنهم إرهابيون بسبب ذلك، مضيفة أن الفاشية “ليست أيديولوجية، لكنها عملية لكسب السلطة”، مشيرة إلى أنه خلال ذلك يستغل قادة سياسيون خطوطا فاصلة موجودة بالفعل في المجتمعات، من أجل استحقاقات سلطوية، مضيفة أن هذا النهج ليس بجديد.

وقبل أيام قليلة، كانت أولبريت صرحت لمجلة “شتيرن” الألمانية أن ترامب ليس فاشيا، “لكن من المؤكد أن لدى ترامب غريزة استبدادية”، مضيفة أنه يعتقد أنه هو نفسه هو الحل لكل شيء، وهو ما يثير قلها للغاية، وقالت: “بدلا من أن يجمع بين الناس، فإنه يثير الانقسام. هذه طريقة مستمدة من أساسيات الاستبداد”.

(د ب أ)