أول أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإدارة بايدن

كشفت قناة عبرية النقاب عن أول أزمة دبلوماسية بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكدت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، أنه وقعت أول أزمة دبلوماسية بين الإدارة الأمريكية الجديدة وبلادها، وتتعلق بانتهاك إسرائيل لاتفاقية الطيران، وذلك في الأيام الأخيرة.

وذكرت القناة أن إسرائيل سمحت لشركة "العال" دون غيرها من شركات الطيران بإعادة الإسرائيليين العالقين من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني انتهاك إسرائيل لاتفاقية الطيران بين البلدين، ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى التوجه لوزارتي الخارجية والنقل في إسرائيل للشكوى، وطلب توفير فرص متساوية لشركات الطيران الأمريكية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن اتفاقية الطيران بين الطرفين تعني تشغيل طائرات "العال" الإسرائيلية فحسب في حالة الطوارئ، ولكن الجانب الأمريكي يرى أن تلك الحالة ليست حالة طوارئ مثل الحرب.

ولفتت القناة إلى أن البريطانيين يمكن أن يثيروا المشكلة نفسها، حيث تسود حالة من الغضب داخلهم من أن إسرائيل تغلق السماء أمام شركاتهم للطيران، وتمنح الأولوية لشركة "العال" فحسب.