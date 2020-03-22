أول إصابة بكورونا في سوريا و13 حالة جديدة بالاردن

أعلنت سوريا الاحد، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، فيما سجل الاردن 13 اصابة جديدة ليبلغ عدد الاصابات الكلي في المملكة الى 112.

وفي الاردن، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة ليبلغ عدد الاصابات الكلي 112 اصابة.

وقال جابر إن الاصابات لشاب عمره 19 عاماً عائد من بريطانيا، و4 حالات من المخالطين لحفل زفاف إربد، وحالة لفتاة عراقية خالطت والدها، و6 حالات مخالطة لاحدى الممرضات احداها لسيدة مسنة يبلغ عمرها 83 عاماً ووضعها بين المتوسط إلى سيء، اضافة لوجود حالة يتم استقصاء أسباب اصابتها.

وأكد أن طائرة من الملكية الأردنية ستوجه لسنغافورة لاحضار 21 ألف فحص لفيروس كورونا.

وكشف عن وجود حالة أظهرت نتائجها سلبية في مستشفى الملك المؤسس وسيتم اعادة الفحص بعد 3 أيام للتأكد من خلوها من المرض.

