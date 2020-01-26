أول إصابة بكورونا في كندا وارتفاع عدد ضحايا الفايروس بالصين

أعلنت كندا أن سلطات الصحة العامة في تورونتو تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا في أحد السكان الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الصينية ارتفاع عدد الوفيات جراء الفايروس.

في غضون ذلك ، ارتفع عدد الوفيّات جرّاء فايروس كورونا المستجدّ في الصين إلى 54 بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوباي عن 13 حالة وفاة إضافيّة و323 إصابة جديدة مؤكّدة.

كما أعلنت حكومة شنغهاي عن أول حالة وفاة في المدينة جراء الفايروس.

ومع هذه الأرقام الجديدة الواردة من هوباي، بؤرة الوباء، يرتفع عدد الإصابات المؤكّدة على مستوى البلاد إلى 1610 بناءً على الأرقام التي كانت الحكومة المركزيّة نشرتها في وقت سابق.