أول اتصال أميركي روسي رفيع المستوى وزيلنسكي يكرر مطالبته بالحظر الجوي

جددت واشنطن الاربعاء، تحذيرها لموسكو من استخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية ضد جارتها اوكرانيا التي جدد رئيسها فولوديمير زيلينسكي مطالبته بفرض منطقة حظر جوي فوق بلاده خلال كلمة امام الكونغرس.

وجاء التحذير الاميركي خلال اتصال هاتفي اجراه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروتشيف، وهو أول تواصل رفيع المستوى بين البلدين منذ غزو موسكو لاوكرانيا.

وابلغ سوليفان باتروشيف أن على روسيا وقف الاعتداء على المدن الأوكرانية إذا كانت جادة بشأن الدبلوماسية، بحسب ما اعلنه البيت الأبيض في بيان.

وقال البيان ان سوليفان حذر باتروشيف كذلك من عواقب وخيمة في حال استخدمت روسيا أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا.

وأضاف أن سوليفان أوضح لنظيره الروسي أن واشنطن ستواصل فرض عقوبات على روسيا، ودعم أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها.

وأشار البيت الأبيض إلى أن محادثة سوليفان مع نظيره الروسي هي أول اتصال رفيع المستوى بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس اعتبرت، أثناء زيارة إلى رومانيا الأسبوع الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يُبدي أي مؤشر إلى التزامه بمسار دبلوماسي جدي"، معتبرة أن "سلوكه الفظيع والمخزي" يتطلب "تدابير أخرى".

وقالت هاريس خلال مؤتمر صحفي في بوخارست إلى جانب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، إن "الولايات المتحدة حاولت بصدق الانخراط بشكل نشط بالدبلوماسية".

زيلينسكي يخاطب الكونغرس

وفي الاثناء، جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، دعوته لفرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي، وأكد أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة تقديم المزيد من المساعدات لبلاده.

وقال زيلينسكي خلال كلمة بالفيديو أمام الكونغرس إن "أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة على كل ما قدمته لنا، وننتظر منها المزيد"، وكرر مطالبته بفرض منطقة حظر جوي فوق بلاده.

ودعا زيلينسكي لتشكيل جمعية دولية جديدة تضم الدول المسؤولة وقال إن "المؤسسات الأممية لم تعمل بشكل جيد".

وطالب زيلينسكي بمزيد من العقوبات على موسكو، مؤكدا أن "روسيا اعتدت على أوكرانيا لتسلبها حقها في الحرية والسيادة والعيش في سلام".

وتابع الرئيس الأوكراني أن "القوات الروسية أطلقت حوالي ألف صاروخ على مدننا حتى الآن".

وتأتي كلمة زيلينسكي بالتزامن مع عزم الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم مساعدات جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا لدعمها في مواجهة القوات الروسية.

وسبق أن أمر بايدن بمنح معدات عسكرية إضافية للجيش الأوكراني بقيمة 200 مليون دولار السبت، وقد جاءت بعد إقرار واشنطن أيضا مساعدة هائلة بلغت 350 مليون دولار من المعدات العسكرية لأوكرانيا في 26 فبراير.

وحض زيلينسكي واشنطن والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي بشكل مستمر للحصول على طائرات مقاتلة، إضافة الى طلبه فرض منطقة حظر جوي فوق أوكرانيا.

واستبعدت الإدارة الأميركية في وقت سابق فرض منطقة حظر جوي، محذرة من أن ذلك سيجر إلى مواجهة كارثية مع روسيا النووية.

وخطاب زيلينسكي، الأربعاء، هو الثاني له أمام الكونغرس هذا الشهر، بعد خطاب أول جرى في 5 مارس، طلب خلاله المساعدة في تسليم قواته الجوية مقاتلات روسية الصنع.