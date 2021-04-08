أول تدريب عسكري علني إسرائيل والإمارات

قالت القناة الإسرائيلية (12) إن أول تدريب عسكري علني بين إسرائيل والإمارات سينطلق يوم الاثنين المقبل في اليونان

وذكرت القناة الإسرائيلية أن سلاح الجو الأمريكي سيشارك في المناورات العسكرية INIOCHOS، اضافة إلى طيارين من إسبانيا وسلوفانيا وكندا وقبرص.

وأشارت إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي سيشارك في المناورات بمقاتلات من طراز 15-F و16-F، أما الإمارات واليونان ستشاركان بمقاتلات من طراز 16-F والتي تستخدمها الولايات المتحدة أيضا، إضافة إلى استخدامها طائرات مسيرة من طراز 9-MQ وطائرات تزويد وقود من طراز 135-KC.

وسيتدرب المشاركون في المناورات على معارك جوية ضد بعضهم البعض، والسعي لتحقيق تفوق جوي مشترك، واستهداف مواقع أرضية وعلى تنفيذ مهمات بحث وإنقاذ، ومساعدة للقوات البرية والبحرية، تصوير وجمع معلومات استخباراتية.

يذكر أن مناورات Iniochos التي ستنتهي في 22 أبريل، تقام سنويا ويعتبر سلاح الجو الإسرائيلي ضيفا دائما خلالها، لكن التواجد العلني وبكامل سلاح الجو الاماراتي هو أمر جديد، وذلك بعد تحول العلاقات بين اسرائيل والامارات الى رسمية.