أول تعليق رسمي “إماراتي” بشأن تقارير إخبارية عن الأميرة هيا بنت الحسين

صدر اول تعليق اماراتي رسمي بشأن لجوء الاميرة هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد برفقة ابناءها الى المانيا

وعلقت سفارة الإمارات في لندن، حول ما تردد من وجود اتصالات، لاستجلاء الموقف أو للضغط لعودة الأميرة هيا أو لمنع عودتها إلى دبي، فقد نقلت صحيفة الغارديان نفيًا من السفارة الإماراتية في لندن، لما يقال عن تدخلها أو مشاركتها في موضوع وجود الأميرة هيا ببريطانيا.

ساعدت باستعادة ابنته الهاربة، الأميرة هيا زوجة حاكم دبي .. تهرب أيضًا#السلطة5 @dw_arabic pic.twitter.com/FKB2n2Jj3k — السلطة الخامسة (@dw_Sulta5) ٢ يوليو ٢٠١٩

ونسبت الصحيفة للناطق باسم السفارة قوله، إن ”حكومة الإمارات لا تنوي التعليق على أي مزاعم تخص الحياة الشخصية للأفراد“. وجوابًا على سؤال عما إذا كانت حكومة الإمارات طرحت هذا الموضوع مع نظيراتها الألمانية أو البريطانية، أجاب الناطق بلسان السفارة: لا، لم يحصل ذلك.

وفي وقت سابق كتب كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة"هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في تغريدة على موقع"تويتر":"لقد فرّت الأميرة هيا من زوجها، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. أتمنى لها لجوءً آمناً. عندما حاولت ابنته الأميرة لطيفة الهرب، اختطفها واحتجزها بالقوة منذ ذلك الحين".

ووفق موقعها الإلكتروني، تخرجت هيا من جامعة أكسفورد، وشغلت عدداً من المناصب منها رئاسة الاتحاد الدولي للفروسية سابقاً. كما اختيرت سفيرة الأمم المتحدة للسلام، وقد عينها زوجها رئيسة لسلطة مدينة دبي الطبية