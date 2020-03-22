قال مسؤولو صحة فلسطينيون اليوم الأحد إنه تأكدت أول حالتي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة المكتظ بالسكان.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين اثنين كانا قد سافرا من باكستان ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا في ساعة متأخرة من مساء السبت وتم وضعهما في الحجر الصحي في رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس. وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات في غزة خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا. (رويترز)