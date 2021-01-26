أول دفعة من لقاحات كورونا تصل العراق نهاية شباط

الدفعة الاولى مكونة من 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" فيما قالت السلطات العراقية انها اتفقت مبدئيا أيضا على استيراد 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" وستصل على مراحل بدءا من أبريل/ نيسان المقبل.

يتلقى العراق 1.6 مليون جرعة من لقاح "فايزر ـ بيونتيك" المضاد لفيروس "كورونا"، نهاية فبراير/ شباط المقبل.

وستكون هذه الكمية الدفعة الأولى من لقاحات كورونا التي تصل العراق، وفق عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان حسن خلاطي.

وأضاف خلاطي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، الثلاثاء، أن وزارة الصحة والبيئة اتفقت مبدئيا على استيراد 8 ملايين جرعة أخرى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" عبر منصة "كوفاكس"، وستصل على مراحل بدءا من أبريل/ نيسان المقبل.

تؤكد السلطات العراقية ان لقاح "أسترازينيكا" يبدو أنسب بالنسبة لهذا البلد من ناحية الخزن والنقل؛ نظرا لكونه لا يتطلب درجات حرارة شديدة البرودة كما هو الحال مع لقاح "فايزر ـ بيونتيك".

ومنصة "كوفاكس" أقامتها منظمة الصحة العالمية، في محاولة للسماح بتوزيع منصف للقاحات كورونا.

وقال خلاطي، إن لقاح "أسترازينيكا" يبدو أنسب للعراق من ناحية الخزن والنقل؛ نظرا لكونه لا يتطلب درجات حرارة شديدة البرودة كما هو الحال مع لقاح "فايزر ـ بيونتيك".

وعزا تأخر وصول اللقاحات إلى العراق لأسباب لوجستية وفنية خاصة في ما يتعلق بمنتجي لقاح "فايزر ـ بيونتيك"، موضحا أن التخصيصات المالية لشراء اللقاحات من الشركات المنتجة تم تأمينها وتأكيدها بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن عدد سكان العراق يقدر بـ40 مليون نسمة.

وحتى مساء الاثنين، بلغت الإصابات المؤكدة بكورونا في العراق 614 ألفا و576، بينها 13 ألف وفاة، و583 ألفا و127 حالة شفاء.

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