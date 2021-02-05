أول دفعة من اللقاح تصل اليمن بحلول آذار

اليمن سيحصل على لقاح أسترا زينيكا عبر آلية كوفاكس نظرا لإمكانية تخزينه في منشآت التبريد المتاحة هناك بالفعل.

من المتوقع أن يحصل اليمن على أول دفعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 تضم 2.3 مليون جرعة بحلول مارس آذار عبر آلية كوفاكس، ومن الممكن أن تمول السعودية بشكل منفصل تطعيم نحو 50 بالمئة من السكان حسبما ذكرت وكالات مشاركة في الأمر.

وخلقت الحرب المستعرة في اليمن منذ ستة أعوام ما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم. ويعتمد ما تبقى من منشآت النظام الصحي هناك على المساعدات الخارجية.

وقال فيليب دواميل، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن لرويترز "قدمت الحكومة اليمنية طلبا لآلية كوفاكس لتغطية الاحتياجات المبدئية لنحو 23 بالمئة من سكان اليمن، أي نحو 14 مليون جرعة".

وأضاف "تم التأكيد على أول دفعة وتضم 2.3 مليون جرعة ويتعين أن تكون جاهزة بحلول نهاية فبراير أو أوائل مارس وفقا لتوفر اللقاحات لدى الموردين".

وتابع أن اليمن سيحصل على لقاح أسترا زينيكا عبر آلية كوفاكس نظرا لإمكانية تخزينه في منشآت التبريد المتاحة هناك بالفعل.

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