أعلن في النيجر عن فوز المرشح محمد أبو العزوم مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم بانتخابات الرئاسة التي عقدت الأحد الماضي.

وبحسب نتائج الانتخابات الرسمية، فاز أبو العزوم (60 عاما) بنسبة أصوات 57.65% مقابل مرشح المعارضة ماهامني عثمان الذي حصل على 44.25%.

وأبو العزوم يعتبر أول رئيس للنيجر من أصول عربية، وهو مسلم سني، ويتحدث العربية إضافة إلى 5 لغات أخرى من بينها الإنكليزية بطلاقة.

وينحدر أبو العزوم من قبيلة أولاد سليمان العربية ذات الأصول الليبية، التي تعود بدورها إلى قبائل بني سليم العربية العدنانية القيسية بنجد الحجاز وهاجرت بعض بطونها إلى شمال إفريقيا في القرن الحادي عشر للميلاد، بحسب ما ذكر موقع “أر تي”. (القدس العربي)