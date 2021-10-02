أول رحلة جوية من السعودية لأفغانستان بعد عودة طالبان للحكم

أعلنت الخطوط الجوية الوطنية الأفغانية "آريانا" السبت، عن تسيير رحلة من مدينة جدة السعودية الى العصمة كابول، هي الاولى منذ عودة حركة حركة طالبان إلى الحكم في اب/أغسطس الماضي.

وقالت الشركة على صفحتها في "فيسبوك" السبت أن رحلة من جدة إلى كابول سيتم تسييرها الخميس القادم، السابع من أكتوبر، وعرضت على زبائنها شراء التذاكر.

ويأتي ذلك بعد إعلان السفارة الأفغانية في الرياض مؤخرا أن السعودية وافقت على تسيير تسع رحلات طيران "استثنائية" إلى أفغانستان، بهدف مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس كورونا.