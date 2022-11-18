أول سفارة لدولة شيعية في إسرائيل

قررت أذربيجان الجمعة، فتح سفارة لها في تل أبيب لتصبح السفارة الأولى لدولة مسلمة شيعية في إسرائيل.

وقال البرلمان الأذري انه صادق على فتح سفارات للبلاد في كل من ألبانيا وكينيا وكذلك في إسرائيل، الى جانب ممثلية في مدينة رام الله الفلسطينية.

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد بقرار أذربيجان فتح سفارة في تل أبيب، واصفا الخطوة بأنها تعكس "عمق العلاقات بين الدولتين".

وقال لبيد في بيان ان سفارة أذربيحان ستكون "السفارة الأولى في إسرائيل لدولة فيها الأغلبية والحكم للشيعة".

واكد البيان إن "أذربيجان هي شريكة هامة لإسرائيل ووطن لواحدة من أكبر الجاليات اليهودية في العالم الإسلامي"، معتبرا أن "القرار بفتح السفارة يعكس عمق العلاقات بين الدولتين".

ولفت رئيس الحكومة الاسرائيلية في بيانه الى ان "هذه الخطوة هي ثمرة جهود حكومة إسرائيل لبناء جسور سياسية متينة مع العالم الإسلامي، مقدما شكره الى الرئيس الأذري إلهام علييف، ومباركا "للشعب الأذري الذي سيحظى بأن يكون ممثلا لأول مرة الآن في دولة إسرائيل".

وتسود علاقات أمنية عميقة بين أذربيجان وإسرائيل، طورتها الاخيرة على خلفية الحدود الطويلة المشتركة مع إيران. كما ان اذربيجان هي اكبر مورد للنفط الى الدولة العبرية.