أول سفير للبحرين لدى إسرائيل يصل الى تل أبيب

اعلنت الاذاعة الاسرائيلية الرسمية الثلاثاء، عن وصول خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير للبحرين لدى إسرائيل إلى تل أبيب لتسلم مهامه الرسمية.

وكان الجلاهمة قال عبر تويتر في وقت سابق الثلاثاء "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم، لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

وأضاف "يشرفني أن أكون جزءا من تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة (..) للتعايش السلمي مع جميع الدول".

ونهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت البحرين، تعيين الجلاهمة كأول سفير لها لدى تل أبيب.

وأدى الجلاهمة، في 29 مايو/أيار الماضي، اليمين القانونية أمام الملك البحريني.

يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة #البحرين لدى دولة #إسرائيل. — Khaled Al Jalahma (@BahrainAmbIsr) August 31, 2021

والجلاهمة هو مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، وشغل منصب نائب سفير البحرين في الولايات المتحدة بين عامي 2009 و2013.

وبوصوله، سيصبح الجلاهمة رابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وكانت إسرائيل قد عينت منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إيتاي تاغنر، قائما بأعمال السفارة الإسرائيلية في المنامة.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقعت إسرائيل والبحرين اتفاقا لتطبيع العلاقات بين البلدين.