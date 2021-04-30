أول صورة لزاهي وهبي من المستشفى

نشرت الاعلامية رابعة الزيات صورة مع زوجها الاعلامي زاهي وهبي من داخل المستشفى، طمأنت فيها المتابعين عن وضعه الصحي بعد إصابته بكورونا.

وعلقت الزيات على الصورة قائلة:

"الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي

ليحفظكم الله جميعاً".

الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

الحمد لله زاهي يتماثل للشفاء

شكراً يا رب،

شكراً لفريق الأطباء في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت،

شكراً للأحبة والأصدقاء والزملاء وكل من اطمأن وكتب كلمة طيبة

محبتكم، صلواتكم، دعاؤكم، نذوركم، شموعكم كانت الأوكسيجين الروحي والمعنوي

ليحفظكم الله جميعاً #زاهي_وهبي pic.twitter.com/z8kl0NkrnX — Rabia Zayyat (@rabiazayyat) April 30, 2021

وفي وقت سابق طمأنت الإعلامية #رابعة الزيات، زوجة الإعلامي والشاعر زاهبي وهبي، في تغريدة عبر "تويتر"، المحبين عن صحته بعد شائعات تناولت وفاته، قائلةً: "زاهي بخير، لا تصدقوا الشائعات" التي روجت عن وفاته

الا ان وضع وهبي الصحي كان لا يزال على حاله الحرج في غرفة العناية الفائقة بمستشفى الجامعة الأميركية، ولَم يطرأ أي جديد على حالته.

كما نفى زملاء وهبي في قناة "الميادين"، عبر "تويتر"، موجة الشائعات التي بُثَّت على مواقع التواصل ليلاً.