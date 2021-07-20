أول ضربة أمريكية للصومال في عهد بايدن

شن الجيش الأمريكي غارة جويه على عناصر حركة الشباب الإسلامية الصومالية.

وتعتبر هذه الضربه الأولى من نوعها منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه نهاية كانون الثاني.

وبينت المتحدثة باسم البنتاغون سيندي كينغ، أن القيادة العسكرية لأفريقيا (افريكوم) نفذت اليوم غارة جوية في ضواحي غالكايو على بعد 700 كلم شمال شرق مقديشو.

وقالت المتحدثة إن الضربة استهدفت حركة الشباب ويتم حاليا تقييم نتائج العملية مع استمرار القتال على الأرض بين المقاتلين والقوات الحكومية إذ أن الاستنتاجات الأولية للقيادة تفيد بعدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف المدنيين في هذه الضربة".

وعند وصوله إلى البيت الأبيض، حد جو بايدن من استخدام الطائرات المسيرة ضد الجماعات الجهادية خارج ساحات الحرب التي تشارك فيها الولايات المتحدة رسميًا، في نقيض لسياسة سلفه دونالد ترامب الذي أعطى تفويضًا مطلقًا للعسكريين في دول مثل الصومال وليبيا.

في آذار/مارس قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن على البيت الأبيض الآن اعطاء الضوء الأخضر لأي ضربة مخطط لها ضد الجماعات الجهادية خارج أفغانستان وسوريا والعراق، قبل تنفيذها.