أول ظهور اعلامي لنجلي جمال خاشقجي منذ تصفيته (فيديو)

السلطات السعودية سمحت لصلاح خاشقجي بمغادرة المملكة قبل أيام

التقت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، بنجلي الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل قبل أكثر من شهر داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

والتقت "سي أن أن"، بصلاح الذي وصل مؤخرا من الرياض، وشقيقه عبد الله، اللذين تحدثا للمرة الأولى عن قضية مقتل والدهما.

وقال نجلا خاشقجي، إن المهم لدى العائلة الآن هو إعادة جثمان والده، ودفنه وفقا للشعائر الإسلامية.

وأوضحا أنهما يتمنيان تحقيق رغبة والدهما بدفنه في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة.

وحول جريمة القتل، قال صلاح وعبد الله إنهما يبحثان عن أدلة مثل الجميع، وليس لديهم أجوبة حول الأسئلة المطروحة.

ونقل صلاح خاشقجي رسالة الملك سلمان له، قائلا: "العاهل السعودي أكد لنا خلال تعزيتنا أنه سيحاسب كل من تورط بقتل والدنا".

ووصف صلاح (35 عاما) وعبد الله (33 عاما)، والدهما بأنه "أب رائع"، مشيدين بتعامله مع المجتمع وأفراد أسرته، وهو ما شكل منه شخصية محبوبة من الجميع.

وقال صلاح متحدثا عن والده: "رجل معتدل لديه قيم مشتركة مع الجميع... رجل أحب بلاده، كان يؤمن بقدراته وإمكانياته".

وتحدث نجلا خاشقجي عن علاقات والدهما الأسرية، وشعبيته داخل العائلة، قائلين إنهما يعيشان حاليا في صدمة.

وقال عبد الله إنه آخر فرد من الأسرة التقى بوالده، وكان ذلك في اسطنبول قبل شهرين من مقتله، وتحدث عن لطف وحنيّة والده مع أحفاده.

وقال إنه كان يسأل والده عن الاتهامات الموجهة له بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ليجيب بأنه ليس من الإخوان.